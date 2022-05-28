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Ольга Скабеева еще в самом начале карьеры смогла произвести на руководство должное впечатление. Ее бывшая коллега ведущая Фарида Курбангалеева рассказала в передаче "И грянул гром", как журналистка начинала свою карьеру.
Ведущая "60 минут" зарекомендовала себя в статусе стажера. Тогда Скабеевой дали задание снять репортаж на одной из московских улиц. Руководство на планерке ее похвалило, отметив, что сюжет вышел чудестный, и к ним пришел талантливый сотрудник.
Больше всего на работе она отличилась после скандального дела Pussy Riot. Скабеева активно освещала судебный процесс, и, полагает Фарида, в результате поспособствовала строгости наказания в отношении активисток.
"Вот тогда у нее возникла репутация акулы, которая посадит и загрызет", – вспомнила ведущая.
После этого руководство с осторожностью стало относиться к профессиональной деятельности журналистки. Однажды, когда требовалось сделать поздравительный репортаж для тренера, начальник поинтересовался, кто на это способен. В редакции отметили, что на дежурстве в данный момент Скабеева. Руководитель моментально открестился от нее, отметив, что в таком случае многие подумают, что телеканал решил тренера уничтожить.
Курбангалеева указывает, что такая реакция связана с тем, что к тому моменту журналистка успела сыскать себе определенную славу, после чего ассоциировалась только с конкретной задачей и подачей информации.
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