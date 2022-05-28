Как к Скабеевой относится бывшее руководство

Как к Скабеевой относится бывшее руководство
Кадр YouTube.com
Ведущая быстро обрела специфичную репутацию

Ольга Скабеева еще в самом начале карьеры смогла произвести на руководство должное впечатление. Ее бывшая коллега ведущая Фарида Курбангалеева рассказала в передаче "И грянул гром", как журналистка начинала свою карьеру. 

Ведущая "60 минут" зарекомендовала себя в статусе стажера. Тогда Скабеевой дали задание снять репортаж на одной из московских улиц. Руководство на планерке ее похвалило, отметив, что сюжет вышел чудестный, и к ним пришел талантливый сотрудник. 

Больше всего на работе она отличилась после скандального дела Pussy Riot. Скабеева активно освещала судебный процесс, и, полагает Фарида, в результате поспособствовала строгости наказания в отношении активисток. 

"Вот тогда у нее возникла репутация акулы, которая посадит и загрызет", – вспомнила ведущая. 

После этого руководство с осторожностью стало относиться к профессиональной деятельности журналистки. Однажды, когда требовалось сделать поздравительный репортаж для тренера, начальник поинтересовался, кто на это способен. В редакции отметили, что на дежурстве в данный момент Скабеева. Руководитель моментально открестился от нее, отметив, что в таком случае многие подумают, что телеканал решил тренера уничтожить. 

Курбангалеева указывает, что такая реакция связана с тем, что к тому моменту журналистка успела сыскать себе определенную славу, после чего ассоциировалась только с конкретной задачей и подачей информации. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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