Ведущая быстро обрела специфичную репутацию

Ольга Скабеева еще в самом начале карьеры смогла произвести на руководство должное впечатление. Ее бывшая коллега ведущая Фарида Курбангалеева рассказала в передаче "И грянул гром", как журналистка начинала свою карьеру.

Ведущая "60 минут" зарекомендовала себя в статусе стажера. Тогда Скабеевой дали задание снять репортаж на одной из московских улиц. Руководство на планерке ее похвалило, отметив, что сюжет вышел чудестный, и к ним пришел талантливый сотрудник.

Больше всего на работе она отличилась после скандального дела Pussy Riot. Скабеева активно освещала судебный процесс, и, полагает Фарида, в результате поспособствовала строгости наказания в отношении активисток.

"Вот тогда у нее возникла репутация акулы, которая посадит и загрызет", – вспомнила ведущая.

После этого руководство с осторожностью стало относиться к профессиональной деятельности журналистки. Однажды, когда требовалось сделать поздравительный репортаж для тренера, начальник поинтересовался, кто на это способен. В редакции отметили, что на дежурстве в данный момент Скабеева. Руководитель моментально открестился от нее, отметив, что в таком случае многие подумают, что телеканал решил тренера уничтожить.

Курбангалеева указывает, что такая реакция связана с тем, что к тому моменту журналистка успела сыскать себе определенную славу, после чего ассоциировалась только с конкретной задачей и подачей информации.

