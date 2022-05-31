Фандера решила расставить все точки над i

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух донбасских республик вызвал серьезную встряску во многих сферах жизни. Например, большие перемены произошли в шоу-бизнесе. Выяснилось, что некоторые признанные советские и российские звезды оказались далеко не патриотами. Сегодня, 31 мая, свою позицию по происходящему на территории Украины обозначила знаменитая советская актриса Оксана Фандера.



Артистка была немногословна, однако и без комментариев многие поняли, что знаменитость имела в виду. На своей странице в социальных сетях Оксана разместила фотографию с любимым псом. Однако более важной деталью большинству показался украинский флаг, вывешенный на балконе.

Известно, что 54-летняя знаменитость родилась в Одессе, однако успешную карьеру построила именно в России. На этом фоне выходка супруги знаменитого артиста и режиссера Филиппа Янковского вызвала раздражение у многих пользователей Сети.

"Оксана, выезжайте уже в свою родную Одессу и не раздражайте россиян. В России флаг другой. Запомните это, пожалуйста. Вы в России, уважайте эту страну, благодаря которой Вы очень хорошо и сыто живете", "Да, кокой-то диссонанс, психический дискомфорт. Находясь в Москве, страдать по Одессе. Патриоты всегда со своей Родиной", – пишут интернет-пользователи.