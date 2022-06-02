Роковое событие: раскрыта тайна внезапной гибели звезды "Битвы экстрасенсов"

Роковое событие: раскрыта тайна внезапной гибели звезды "Битвы экстрасенсов"
Кадр YouTube.com
Женщина столкнулась с серьезной личной трагедией

Известная медиум Елена Ясевич, ставшая победительницей 12-го сезона "Битвы экстрасенсов", скончалась в 43 года. С чем именно была связана скоропостижная кончина женщины близкие не сообщали, СМИ было лишь известно, что она долгое время болела. Как рассказал знакомая прорицательницы Елена Закамская изданию "Стархит", проблемы со здоровьем у нее появились после двух перенесенных заражений коронавирусом.

По ее словам, медиум не любила походы к врачам – считала, что со всем может справиться самостоятельно, хотя многие изо всех сил пытались убедить ее пойти в больницу. Некоторое время назад у Ясевич началось осложнение на печень, начали закрываться протоки, из-за чего пришлось вызывать скорую – тогда все обошлось.

В начале этой недели приступ произошел повторно. Из-за острой боли у экстрасенса отказали ноги, Елену в бессознательном состоянии отвезли в больницу, но помочь врачи не смогли – чуть позже у женщины отказали почки. Смерть зафиксировали в полудень вторника, в сознание она так и не пришла. 

Как пишет "Свободная пресса", у медиума было две дочери, одна из которых умерла – проблемы со здоровьем у нее появились сразу после потери ребенка. По словам знакомых, провидица сломалась физически и психически. 

Похороны Елены Ясевич проведут в пятницу в Санкт-Петербурге.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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