Кеосаян дал совет обманывающему россиян Галкину

Кеосаян дал совет обманывающему россиян Галкину
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущий обвинил артиста в лицемерии

Супруг журналистки Маргариты Симоньян  Тигран Кеосаян объяснил, что значили ее слова о половых предпочтениях Максима Галкина. В передаче "Эмпатия Манучи" он отметил, что ей просто не понравилось лицимерие артиста. 

Кеосаян похвалиил жену за сделанное высказывание и за то, что она решила открыть всем глаза на юмориста. При этом его ориентация значения никакого не имеет – только то, что он обманывает публику, прикрываясь отношениями с Аллой Пугачевой и их иллюзией большой и крепкой семьи. 

"Ты обманул страну. А если бы он сказал, что любит мужиков, а потом шутил? Тогда никаких вопросов не было", – заявил ведущий.

Сперва, по его словам, Галкин должен разобраться с собственной личной жизнью, а уже потом "вещать как пророк Моисей с горы Синайской", поскольку в таком случае он претендует на совесть нации. 

После скандала с заявлением Симоньян об ориентации Максима Галкина, за него публично вступился Филипп Киркоров – тогда для артиста это стало одним из первых высказываний о ситуации, если не считать заявления о Викторе Медведчуке. После этого, полагает звезда, у него и начали отменять концерты по России. 

Источник: Эмпатия Манучи
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