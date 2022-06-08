Артистка отметила, что много работала и с русскими, и с украинцами

Польская актриса Барбара Брыльска высказалась о запрете русской культуры за рубежом, который произошел после начала спецоперации России на Украине. Как пояснила она изданию "Абзац", смотреть на происходящее ей крайне сложно.

Артистка отметила, что много работала вместе с русскими, и к этому народу у нее после всего особое отношение, не говоря о русской культуре.

"Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре – балете и литературе, например. От происходящего грустно", – сказала она.

Брыльска отметила, что среди русских и украинцев у нее много друзей. По ее словам, несколько дней назад, в ее 80-летний юбилей, она получила крайне много поздравлений с днем рождения из России – от россиян такие звонки поступают чаще, чем от кого либо.

Ранее украинский Минкульт объявил, что из школьной программы в стране уберут "Войну и мир" Льва Толстого. Как объяснили в ведомстве, произведение "воспевает российские войска", а потому недопустимо для изучения детьми.