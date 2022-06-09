Блондинку расстроила унылая картинка

Сегодня, 9 июня, стало известно, как будет выглядеть новый логотип компании, которая придет на смену популярной сети забегаловок "Макдоналдс" после ухода последней с российского рынка. Любопытно, что дизайнерское решение показалось весьма неудачным знаменитой российской телеведущей Ксении Собчак.



Неизвестно, питается ли стройная и придерживающаяся здорового образа жизни знаменитость в подобного рода точках питания, однако перемены во внешнем виде важного игрока ресторанного бизнеса не прошли мимо внимания "блондинки в шоколаде".

Теперь вместо буквы "М" логотип популярной сети быстрого питания будет выглядеть как оранжевый кружок и две желтые линии. Все это великолепие располагается на бледном зеленом фоне. Кружок символизирует собой бургер, а линии – картофелины фри.

"Новый логотип "Макдональдса" чудовищный. Выглядит как что-то очень унылое", – сокрушается Ксения Собчак в социальных сетях.

Звездной телеведущей выбранная цветовая гамма показалась очень "безрадостной и тусклой". Ксения отметила, что предыдущий логотип был "ярким и солнечным" и не идет ни в какое сравнение с новым решением дизайнеров.