"Шок контент": Караулова показала публике обнаженную грудь

"Шок контент": Караулова показала публике обнаженную грудь
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многим такая откровенность пришлась не по душе

Известная российская певица Юлианна Караулова опубликовала на своей странице в соцсетях провокационный ролик, на котором обнажила грудь. Слишком откровенный контент знаменитость закрыла цензурой, однако публике не особо понравилась раскованность артистки. Внимание на публикацию обратила "Газета.ру". 

На видео Караулова в коротком топе поднимает руки над головой – в результате верхняя часть одежды поднимается, обнажая ее бюст. 

Фото: соцсети

Часть аудитории аристку поддержала, отметив, что певица выглядит очень привлекательно. В частности это сделали Яна Рудковская, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская и другие звезды. Однако другие Юлианну раскритиковали.

"Мне кажется, это уже перебор", "Что происходит с миром?!", "Шок контент", "Совсем дела плохи?", "А зачем закрыли, там разве что-то есть?", – написали в комментариях. 

На критику в свой адрес Караулова не ответила. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украинская артиллерия ударила по центру Донецка

Под обстрел попал район дома правительства ДНР

Киев выставил Западу резкий ультиматум по вывозу зерна

Обеспечивать выход груза украинская сторона отказывается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей