Многим такая откровенность пришлась не по душе

Известная российская певица Юлианна Караулова опубликовала на своей странице в соцсетях провокационный ролик, на котором обнажила грудь. Слишком откровенный контент знаменитость закрыла цензурой, однако публике не особо понравилась раскованность артистки. Внимание на публикацию обратила "Газета.ру".

На видео Караулова в коротком топе поднимает руки над головой – в результате верхняя часть одежды поднимается, обнажая ее бюст.

Часть аудитории аристку поддержала, отметив, что певица выглядит очень привлекательно. В частности это сделали Яна Рудковская, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская и другие звезды. Однако другие Юлианну раскритиковали.

"Мне кажется, это уже перебор", "Что происходит с миром?!", "Шок контент", "Совсем дела плохи?", "А зачем закрыли, там разве что-то есть?", – написали в комментариях.

На критику в свой адрес Караулова не ответила.