Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Известная российская певица Юлианна Караулова опубликовала на своей странице в соцсетях провокационный ролик, на котором обнажила грудь. Слишком откровенный контент знаменитость закрыла цензурой, однако публике не особо понравилась раскованность артистки. Внимание на публикацию обратила "Газета.ру".
На видео Караулова в коротком топе поднимает руки над головой – в результате верхняя часть одежды поднимается, обнажая ее бюст.
Часть аудитории аристку поддержала, отметив, что певица выглядит очень привлекательно. В частности это сделали Яна Рудковская, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская и другие звезды. Однако другие Юлианну раскритиковали.
"Мне кажется, это уже перебор", "Что происходит с миром?!", "Шок контент", "Совсем дела плохи?", "А зачем закрыли, там разве что-то есть?", – написали в комментариях.
На критику в свой адрес Караулова не ответила.
Под обстрел попал район дома правительства ДНР
Обеспечивать выход груза украинская сторона отказывается