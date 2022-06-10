"Ни при каких обстоятельствах": Соловьев попросил Галкина не возвращаться в Россию

"Ни при каких обстоятельствах": Соловьев попросил Галкина не возвращаться в Россию
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистс полагает, что в Израиле его отлично встретила публика

Телеведущий Владимир Соловьев, после просмотра отрывков с израильского концерта Максима Галкина, считает, что юмористу не следует возвращаться на родину. Об этом он заявил в эфире передачи "Соловьев Live". 

Журналист отметил, что, судя по всему, текст своего выступления Галкин написал самостоятельно, однако почему-то читает его с листка. Он указал, что израильская публика принимает его высказывания довольно хорошо – вероятно, артисту лучше остаться там.

"Думаю, ему ни при каких обстоятельствах в Россию возвращаться не надо", – приводит слова Соловьева ОСН. 

По его мнению, все шутки Максима Галкина "за 200 шекелей" показывают, что в политике он ничего не понимает и не знает. 

Ранее в Сети появился отрывок выступления, на котором юморист высмеял Владимира Соловьева. Он заявил, что на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО на российском ТВ начнутся резкие антисканднавские настроения – Ольга Скабеева будет сжигать альбом ABBA, а Владимир Соловьев будет недоволен Карлсоном. 

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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