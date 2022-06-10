Жена Укупника попала в ДТП

Артист приехал к ней в больницу

Наталья Укупник попала в ДТП – об этом стало известно только сегодня, хотя инцидент произошел еще 8 июня. Женщина на своем автомобиле сбила мужчину, который переходил дорогу на красный свет, сообщает StarHit.

Информацию об аварии на Спартаковской улице подтвердили источники в полиции, сообщает МИР24. Укупник сбила пешехода на своем Range Rover. 

Адвокаты настаивают, что вины супруги артиста в этом нет – она не превышала скорость, а также успела затормозить, хотя пострадавшего после удара откинуло на несколько метров. С места происшествия она не скрылась, а отвезла человека в больницу. Там она была вместе со своим мужем.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом ребра, никаких претензий к Наталье с его стороны нет. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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