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Внучка Софии Ротару, которую назвали в честь своей знаменитой бабушки, сейчас живет в Соединенных Штатах, где строит карьеру модели. В социальных сетях у девушки большая аудитория, которая с интересом следит за каждой ее публикацией.
Последняя фотография внучки артистки оказалась немного провокационной – София снялась без нижнего белья, прикрыв грудь небольшой черной кофтой, которая обнажала все интимные детали ее фигуры.
Как сообщает "Экспресс Газета", снимок оценила ее бабушка, которая поставила "лайк" к публикации. В комментариях народ забросал девушку комплиментами по поводу ее внешнего вида.
София не скрывает, что много времени уделяет своему внешнему виду. Секрет ее стройной фигуры прост – правильное питание и регулярные занятия спортом.
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