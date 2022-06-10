Внучка Ротару без белья показала свои прелести - фото

Внучка Ротару без белья показала свои прелести - фото
Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
Публикация внучки артистке пришлась по душе

Внучка Софии Ротару, которую назвали в честь своей знаменитой бабушки, сейчас живет в Соединенных Штатах, где строит карьеру модели. В социальных сетях у девушки большая аудитория, которая с интересом следит за каждой ее публикацией.

Последняя фотография внучки артистки оказалась немного провокационной – София снялась без нижнего белья, прикрыв грудь небольшой черной кофтой, которая обнажала все интимные детали ее фигуры. 

Как сообщает "Экспресс Газета", снимок оценила ее бабушка, которая поставила "лайк" к публикации. В комментариях народ забросал девушку комплиментами по поводу ее внешнего вида. 

София не скрывает, что много времени уделяет своему внешнему виду. Секрет ее стройной фигуры прост – правильное питание и регулярные занятия спортом. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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