Фигуристка облачилась в красочный наряд

Знаменитая российская спортсменка Алина Загитова еще в нежном возрасте стала настоящим кумиром для многих жителей нашей страны. С каждым годом фигуристка хорошеет. Сегодня, 11 июня, двадцатилетняя атлетка поделилась с поклонниками свежими, яркими фотографиями.



Олимпийская чемпионка нарядилась в необычный сценический костюм. Девушка позирует в платье, похожем на наряд принцессы. Однако у переда юбки убрана значительная часть, видимо, для того чтобы звезде танцев на льду было удобнее скользить по прозрачной поверхности на коньках.

Как бы там ни было, красочные кадры позволили всем желающим полюбоваться прекрасной фигурой знаменитой российской чемпионки. Разумеется, чтобы осуществлять сложные трюки на льду, необходимо иметь мощные, натренированные ноги.

Таким образом, идеальный внешний вид Алины является ее профессиональной необходимостью, а для поклонников стал еще одним поводом боготворить красотку-чемпионку.

Напомним, вот уже третий год Алина Загитова не участвует в соревнованиях по фигурному катанию, однако часто выступает на всевозможных развлекательных ледовых шоу.