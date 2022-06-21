"Нежданчик": дочь раскрыла главную тайну Тутберидзе

"Папы у нас нет": дочь Тутберидзе раскрыла тайну своего рождения
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка показала фото второго родителя

Фигуристка Диана Дэвис раскрыла главную тайну российского фигурного тренера Этери Тутберидзе – девушка в своих соцсетях показала отца, которого так тщательно скрывала ее мать. 

Тутберидзе во многих интервью категорически отказывалась говорить о бывшем возлюбленном. 

"Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя", – уверяла она.

При этом тренер давала понять, что отец Дэвис мог отказаться от незапланированного ребенка. 

Кем именно является мужчина – неизвестно. Однажды Этери говорила, что второй родитель девочки – американец, хотя официально отчество у Дианы Сергеевна. 

В своих соцсетях Дэвис опубликовала фото с мужчиной, поздравив его с днем отца. Полагают, что именно он и является биологическим родителем девочки.

Фото: соцсети

Под публикацией народ удивило, что дочь решила внезапно раскрыть одну из главных тайн матери.

"Нежданчик", "Вопросов больше чем ответов", "Казалось, что у Дианы есть индейская или мексиканская кровь. Оказалось – не казалось", "Ничего себе! А Этери Георгиевна в интервью сказала, что нету папы. Очень даже приличный мужчина", – написали в комментариях.

До этого ходили слухи, что отцом Дэвис является фигурист Сергей Буянов, который на момент рождения девочки был женатым мужчиной. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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