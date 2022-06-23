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Журналисты волгоградского сетевого издания, откуда родом журналистка Ольга Скабеева, сообщили, что они, как и местные полицейские, ФСБ и по каким-то причином городское ЖКХ получили письма со сведениями о подготовке покушения на знаменитость.
Анонимный источник сообщил, что информация проверенная, необходимо принять срочные меры.
"Прошу Вас, рассмотрите мое заявление и сохраните анонимность, очень опасаюсь за свою безопасность", – говорилось в письме.
Далее был указан номер телефона, от которого поступили сведения – владельцем оказался полный тезка главы спортивной общественной организации "Федерация стрельбы на дальние дистанции "Эльбрус" в Нальчике.
Работники СМИ до него дозвонились. Мужчина полагает, что кто-то решил таким образом пошутить, а его телефон уже много лет находится в открытом доступе. Также они связались с правоохранительными органами. Дозвониться до самой журналистки не вышло.
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