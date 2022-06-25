Чудом вернувшаяся с того света МакSим стала жертвой нападения - видео

Чудом вернувшаяся с того света МакSим стала жертвой нападения - видео
МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com/
Артистку атаковали прямо на людях

Знаменитая российская исполнительница МакSим обрела новую волну популярности после того, как с большими усилиями сумела побороть опасный недуг, который ввел ее в состояние комы на продолжительное время. Однако заключения знаменитости на этом не закончились. Буквально накануне артистка подверглась жестокому нападению.

Неприятный инцидент произошел во время ее выступления на концерте в Екатеринбурге. Обезумевшая поклонница смогла прорваться на сцену, подбежала к МакSим и в весьма грубой форме набросилась на знаменитость. Судя по всему, дама хотела пообниматься со своим кумиром, однако в итоге чуть не нанесла вред ее здоровью.

Сначала женщина накинулась на МакSим с распростертыми объятьями, а потом грубо дернула ее за руку и потащила за собой. Хрупкая знаменитость, которая после болезни очень сильно похудела, не смогла устоять на ногах и рухнула на сцену. Учитывая, что звезда до сих пор восстанавливается от последствий недуга, такая выходка россиянки могла привести к весьма плачевным последствиям.

К счастью, агрессоршу быстро убрали со сцены. При этом многие обратили внимание, что во время инцидента пение МакSим некоторое время не прекращалось. На этом фоне некоторые решили, что знаменитость выступает исключительно под фонограмму.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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