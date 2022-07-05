Место погребения выглядит ухоженным, несмотря на обилие поросли

Захоронение Владимира Меньшова спустя год после траурной церемонии до сих пор стоит на Новодевичьем кладбище без памятника. Журналисты наведались на могилу и засняли, как она выглядит сейчас.

Сейчас место, где лежит прославленный режиссер, заросло травой. Стоит крест с фотографией артиста, по бокам посажены кустарники, на возвышенности лежат цветы, а в вазе стоят свежие розы, передает "Пятый канал". Как напоминают корреспонденты, ставить монумент сразу по истечении года на могиле вовсе не обязательно.

Напомним, Меньшов умер на 82-м году жизни после заражения коронавирусом. Он долгое время лежал в больнице, но справиться с инфекцией не смог. Режиссер умер 5 июля, похороны на Новодевичьем кладбище состоялись 8 июля.