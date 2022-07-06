Отдых знаменитости не задался с самого начала

Актриса сериала "Воронины" Екатерина Волкова отправилась на турецкие курорты для отдыха вместе с семьей, однако с самого начала каникулы не заладились. Звезда пожаловалась, что из-за постоянных разборок с сотрудниками отеля насладиться отпуском не может.

В своих соцсетях она рассказала, что хотела долго завтракать, много загорать и купаться, но вместо этого ей приходится бороться с плесенью и гразью в отеле, хамством по отношению к себе и подобными вещами.

"Турцию всегда отличал высокий сервис, но что-то пошло не так, видимо", – приводит ее слова "Пятый канал".

Три дня отпуска артистка провела в разборках с менеджерами отеля, которые в итоги дали результат. Волкова сообщила, что их решили переселить в другой комфортный номер, который, правда, будет без бассейна, но зато чистый, отремонтированный и двухэтажный.

Актриса отметила, что после всего сотрудники вникли в ее проблему и очень вежливо ей помогли.