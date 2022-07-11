Германия нанесла удар по Нетребко из-за России

Германия нанесла удар по Нетребко из-за России
Фото: via www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Артистка угодила в черный список

На фоне российской спецоперации на Украине российской оперной певице Анне Нетребко было запрещено выступать в немецком Штутгарте. Об этом сообщает портал Slippe Disc.

По данным издания, у артистки планировался концерт под открытым небом 3 сентября. Благодаря австрийскому паспорту она может свободно давать выступления и путешествовать по европейской территории, однако в федеральной земле Баден-Вюртемберг решили, что она будет нежелательной персоной в регионе. Ее выступление отменили, и пока СВО России продолжается, Министерство финансов не может допускать других концертов артистки в стране. 

Как пишет Общественная служба новостей, с другими европейскими концертами у Нетребко проблем нет – ей разрешили выступать в итальянских оперных театрах Верона и Ла Скала. 

До этого певица заявляла, что после начала спецоперации на Украине она боялась, что ее могут ошибочно внести в санкционный список ЕС и лишить гражданства Австрии – несколько ночей она провела без сна из-за переживаний. Сейчас же она заявляет, что собирается усидеть на двух или трех стульях, если потребуется. 

Источник: Slippe Disc
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