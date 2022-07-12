Ведущая обратилась к публике с оскорблениями

Анонимные Telegram-каналы распространили фото Ксении Бородиной, на котором были показаны несовершенства кожи. Снимок был сделан с одного видео, на котором звезда общалась с подписчиками и у нее внезапно слетел фильтр, улучшающий внешность.

В Сети заявили, что в реальности 39-летняя звезда выглядит значительно старше своего возраста, кто-то высмеивал недостатки, а кто-то любовь знаменитостей к маскам, когда они общаются с подписчиками через соцсеть.

Подобные обсуждения не на шутку возмутили телеведущую. У себя на странице она осыпала ругательствами тех, кто позволил себе резкие выпады в ее адрес. Она показала лицо крупным планом и заявила, что люди попросту ей завидуют.

Бородина показала народу неприличный жест и, используя крепкие выражения, послала всех, кто высмеивал ее внешность, передает "Пятый канал".

После она посоветовала любителям пообсуждать чужую внешность позаботиться о своей, чтобы отвлечься от сплетен.