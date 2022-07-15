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В культурной сфере произошла очередная трагедия. Несколько дней назад оборвался жизненный путь знаменитой советской артистки Елены Болотовой. Талантливая россиянка почти всю жизнь посвятила игре в театре. Знаменитость являлась старейшей актрисой Иркутского театра кукол "Аистенок". Заслуженная артистка РСФСР скончалась 12 июля.
Елена Константиновна была поистине выдающимся человеком. Помимо высокого звания в культурной сфере, покойная была ветераном труда и настоящей любимицей публики.
Почтенный возраст заставил актрису уйти с любимой сцены, однако до последнего дня Болотова поддерживала связь с коллегами и активно интересовалась жизнью ставшего родным культурного учреждения.
Последние годы жизни Елена Константиновна провела в семье дочки Татьяны. Заслуженная советская артистка ушла из жизни в городе Байкальск. Для поклонников творчества знаменитости, ее коллег и близких смерть актрисы стала невосполнимой утратой.
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