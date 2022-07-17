Актриса похвасталась идеальной фигурой

Мария Горбань, которая получила особую популярность в роли жены Дмитрия Нагиева в рекламе МТС и сериале "Кухня", поделилась в соцсетях кадром с отпуска. Звезда похвасталась идеальной фигурой спустя почти год с рождения второго ребенка.

Артистка снялась в новом фиолетовом купальнике для отдыха. Его низ оформлен достаточно высоко, ближе к талии, чтобы визуально подчеркивать линию бедра и округлость ягодиц – такой прием удачно выделил достоинства фигуры Марии, обнажив полоску от старого бикини, в котором она загорала до этого.

На втором фото звезда показалась передней стороной, продемонстрировав слегка прозрачный купальник в области груди.

Поклонники остались в восторге от внешних данных Горбань. В комментариях они восхитились тем, что матери двоих детей удается держать себя в такой форме.