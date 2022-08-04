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Певица Екатерина Кищук поделилась со своими поклонниками пикантными снимками. Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографии, на которых предстала перед публикой практически без одежды.
В сториз бывшая участница группы "Серебро" показала свой вид сзади в прозрачном боди – из нижнего белья на ней были только едва заметные стринги.
Также 28-летняя знаменитость порадовала свою мужскую аудиторию снимками топлес. Екатерина показала свое тело, прикрывшись саблей, чтобы контент не стал слишком откровенным.
Подписчики пришли от таких публикаций в восторг. Многие восхитились фигурой Кищук.
"Какая нежная", "Красивая очень", "Восхитительная", – написали в комментариях.
Артистка часто публикует в своих соцсетях откровенные фотографии. Девушка обладает пышной фигурой и не стесняется показывать ее достоинства аудитории.
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