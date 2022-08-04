Экс-солистка "Серебра" сверкнула пышными прелестями без одежды

Экс-солистка "Серебра" сверкнула пышными прелестями без одежды
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость решила не прикрывать грудб нижним бельем

Певица Екатерина Кищук поделилась со своими поклонниками пикантными снимками. Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографии, на которых предстала перед публикой практически без одежды.

В сториз бывшая участница группы "Серебро" показала свой вид сзади в прозрачном боди – из нижнего белья на ней были только едва заметные стринги. 

Фото: соцсети

Также 28-летняя знаменитость порадовала свою мужскую аудиторию снимками топлес. Екатерина показала свое тело, прикрывшись саблей, чтобы контент не стал слишком откровенным. 

Фото: соцсети

Подписчики пришли от таких публикаций в восторг. Многие восхитились фигурой Кищук.

"Какая нежная", "Красивая очень", "Восхитительная", – написали в комментариях. 

Артистка часто публикует в своих соцсетях откровенные фотографии. Девушка обладает пышной фигурой и не стесняется показывать ее достоинства аудитории. 

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