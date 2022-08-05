Ургант ответил на требование уволить его с Первого канала

Ургант ответил на требование уволить его с Первого канала
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий отреагировал в своейственной ему манере

Накануне члены парламента во главе с Захаром Прилепиным создали комиссию, которую назвали "Группой Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры", или ГРАД. Они потребовали уволить с Первого канала Ивана Урганта и Александра Васильева за позицию против спецоперации. Сам телеведущий решил ответить на инициативу в своем Telegram. 

Ургант написал, что аббревиатура ГРАД не в полной мере отражает масштаб работы народных избранников, и рекомендовал переименоваться им в "Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества". Также он посоветовал заняться им изъятием из свободной продажи всех альбомов Пола Маккартни, кроме "Back in USSR". 

"В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова "Фантазер", – указал он. 

Также он назвал участников ГРАДа героями из книги про Гарри Поттера и попросил писательницу Джоан Роулинг повлиять на своих сказочных персонажей. 

Источник: Telegram
новости партнеров

Украина рассорилась с главным союзником на Западе из-за "Северного потока"

Киев уверен, что его собственные мощности для транзита в Европу куда предпочтительнее

Огневой вал в Донбассе добрался до Зеленского

Командование просит Киев срочно отменить контрнаступление на Херсон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей