Ведущий отреагировал в своейственной ему манере

Накануне члены парламента во главе с Захаром Прилепиным создали комиссию, которую назвали "Группой Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры", или ГРАД. Они потребовали уволить с Первого канала Ивана Урганта и Александра Васильева за позицию против спецоперации. Сам телеведущий решил ответить на инициативу в своем Telegram.

Ургант написал, что аббревиатура ГРАД не в полной мере отражает масштаб работы народных избранников, и рекомендовал переименоваться им в "Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества". Также он посоветовал заняться им изъятием из свободной продажи всех альбомов Пола Маккартни, кроме "Back in USSR".

"В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова "Фантазер", – указал он.

Также он назвал участников ГРАДа героями из книги про Гарри Поттера и попросил писательницу Джоан Роулинг повлиять на своих сказочных персонажей.