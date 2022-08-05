Стало известно о смертельном недуге Дрожжиной

Стало известно о смертельном недуге Дрожжиной
Фото: АГН Москва/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артистка проходит лечение в столичной поликлиннике

До сих пор в судах проходят заседания по делу о хищении имущества у вдовы Баталова ее бывшими друзьями Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной. На нескольких слушаниях артистки не было, во время одного из последних ее супруг проговорился о том, где находится знаменитость, передает МК. 

На вопрос судьи, почему где находится Дрожжина в данный момент и почему не явилась на заседания Цивин пояснил, что она была на лечении в Боткинской больнице.

Журналисты позже поинтересовались, с каким недугам актриса обратилась к врачам, на что в сердцах юрист выдал подробности ее состояния.

"Ну если она лежала в онкологическом отделении гинекологии Боткинской больницы, как вы думаете, какой у нее диагноз?", – заявил он.

Судья, в свою очередь, поручила приставам доставить Дрожжину на заседание 12 августа.

При этом многие в Сети не верят супружеской паре, предполагая, что артистка была в больнице по выдуманному диагнозу. Кто-то даже заявил, что вероятная болезнь Дрожжиной может быть расплатой за то, как они поступили со вдовой Баталова и его дочерью. При этом официально вина супругов по делу еще не доказана. 

Источник: МК ✓ Надежный источник
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