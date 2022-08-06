Оставили лишь чемоданчик: Николаев ни с чем ушел от жены

Оставили лишь чемоданчик: Николаев ни с чем ушел от жены
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист был вынужден скитаться по съемным углам

Игорь Николаев редко делится подробностями своей личной жизни – артист считает недостойными разговоры мужчин о своих возлюбленных публично. Однако однажды журналистам все же удалось его разговорить, после чего композитор эмоционально выпалил подробности своего ухода от супруги.

Во время одной из бесед у Николаева поинтересовали, правда ли, что он выгнал Наталью Королеву из дома и оставил ни с чем – подобный вопрос возмутил артиста, который стал подробно рассказывать, какой разлад произошел между ним и его супругой. 

Он сообщил, что именно певица выгнала его из дома на улицу, поскольку тогда она осталась жить в их совместном жилье, а ему пришлось снимать квартиру. 

"Я вообще оставил ей всю недвижимость, а сам тогда ушел с одним чемоданчиком и какое-то время жил по съемным углам", – вспоминал как-то певец.

Также он напомнил, что оставил супруге весь совместный репертуар, которым она пользуется по сей день.

Сейчас Николаев в браке с Юлией Проскуряковой – они воспитывают вместе дочь. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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