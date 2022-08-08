Российская модель Шейк сверкнула прелестями вместе с подружками

Российская модель Шейк сверкнула прелестями вместе с подружками
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Девушки прижались друг к другу своими телами

Ирина Шейк, несмотря на не самый модельный возраст – 36 лет, продолжает сниматься для известных брендов наряду с молодыми моделями. Российская знаменитость ничем не уступает девушках, которые младше ее на десяток лет – она смело хвастается подтянутой фигурой в крошечном бикини. 

В социальных сетях появился кадр, на которых модель снялась в компании своих коллег для рекламы. Четыре девушки тесно улеглись на пляжном шезлонге, демонстрируя все свои главные достоинства. Одна из них, Стелла Максвелл, даже решила попозировать топлес. 

Как сообщает "Экспресс Газета" таблоиды приписывают Шейк и Максвелл слишком близкие отношения. Якобы между девушками давно серьезный роман, российская модель даже познакомила избранницу с матерью. Во время отдыха манекенщицы постоянно находятся вместе и обнимаются. 

При этом ранее Шей была в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, от которого родила дочь. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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