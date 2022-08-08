Коллеги практически потеряли надежду, что ведущий станет прежним

Борис Корчевников, несмотря на существенные проблемы со слухом, продолжает вести "Судьбу человека", где разговаривает со знаменитостями об их жизни. Коллеги рассказывают, что раньше они надеялись на выздоровление ведущего, однако с каждым годом надежды все меньше, передает StarHit.

Из-за проблем со слухом Корчевникова при производстве программы появились новые сложности. По факту, признаются сотрудники, он ничего не слышит. Вести передачу ему помогают редакторы, слуховой аппарат, внимательное чтение по губам и специальная программа для глухих на телефоне, которая переводит сказанное в текст.

"Уже три года как все надеются, что слух хоть немного восстановится, но, как говорят на площадке, лучше не становится, и надежды все меньше",

– признаются собеседники издания.

В некоторых случаях ведущий не может правильно произносить слова и фразы, поэтому некоторые приходится перезаписывать во время съемок или переозвучивать при монтаже.

Несмотря на болезнь, отказываться от Корчевникова руководство канала не намерено. Многие из участников шоу признаются, что ведущий невероятно позитивный, очаровательный и добрый человек на съемочной площадке, из-за чего беседовать с ним очень приятно.