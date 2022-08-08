Увлекшуюся общественными темами артистку поставили на место

Актриса Мария Шукшина считает, что в России должна процветать культура доносов – писать заявления нужно не только на тех, кто выступает против спецоперации, но даже на людей, которые просто потребляют культуру, произведенную высказавшимися против артистами. К примеру, она предложила жаловаться, если кто-то из россиян слушает Верку Сердючку или Софию Ротару. Звездный адвокат Андрей Алешкин в беседе с "Экспресс Газетой" оценил законность выпада артистки.

По его мнению, заниматься подобными Шукшиной делами – вписывать политику в культуру – недопустимо. Культурные произведения, напротив, должны служить мостом между людьми, а не средством их разобщения. Такое мнение высказывал даже президент России Владимир Путин.

"Видимо, мнение главы государства для Шукшиной не указ! Ограничивать права людей слушать то, что они хотят, невозможно в силу закона", – отметил он.

Адвокат указал, что Мария в первую очередь является актрисой, но об успехах на актерском поприще от нее давно никто и ничего не слышал – только громкие политические высказывания. Алешкин задался вопросом, неужели артистка не востребована, поэтому и занимается другими делами, передает телеканал "360".

"Ее отец – прославленный советский кинорежиссер, актер. Зачем она позорит его светлое имя? Для пиара можно было найти иной способ", – возмутился правозащитник.

Помимо бесед на политические темы, Шукшина также выступает против принудительной вакцинации от коронавируса. Во время первых волн распространения инфекции высказывания знаменитости даже предлагали проверить, обосновывая это тем, что они вредят обществу.