Грозит уголовка: Успенская бежала из России

Грозит уголовка: Успенская бежала из России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка является гражданкой Соединенных Штатов Америки

Звездный адвокат Александр Добровинский, который защищает пострадавших в деле с Любовью Успенской и собакой, заявил, что певица покинула страну. Об этом пишет "Телепрограмма". 

Правозащитник намекнул, что артистка могла отправиться в США, поскольку у нее есть гражданство этой страны. 

"Непонятно, вернется ли", – указал он.

По словам Добровинского, если Успенская снова окажется в России, то судебные разбирательства против нее продолжатся. Они собираются подавать заявление в конце августа. Хозяйка пострадавшего питомца надеялась, что у собаки вернется зрение, но придется в состояние вмешиваться хирургам. 

Артистку подозревают в жестоком обращении с животными в присутствии маленьких детей. Сторона обвинения заявляет, что Успенская утром забежала к ним во двор и побила старого пса поводком, поскольку решила, что тот собирался напасть на нее и ее собаку. По их словам, к певице подбежал пятимесячный щенок, который не мог нанести ей вреда, а старый питомец в это время сидел во дворе и никого не трогал.

Успенская, в свою очередь, утверждает, что животное покусало ее и ее пса. Она считает, что хозяева не уследили за своим питомцем. 

Если вина артистки будет доказана, то ей могут назначить уголовное наказание, поскольку очевидцами произошедшего были несовершеннолетние. 

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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