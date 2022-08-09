Блогер заявила, что ошиблась в своих суждениях о 15 сантиметрах

Анастасия Ивлеева пару лет назад попала в скандал, когда назвала 15-сантиметровые мужские достоинства "корнишонами". Теперь звезда уверяет, она просто не осознавала, сколько это на самом деле.

По ее словам, в молодом возрасте ее двоюродная сестра однажды призналась, что ее парень – обладатель 22-сантиметрового органа. Тогда она решила, что подобные размеры являются среднестатистическими, не представляя, сколько это на самом деле, сообщает телеканал "360".

Во время интервью, когда ей задали вопрос, она вспомнила о своих старых суждениях и ответила, что 15 сантиметров – мало для мужского достоинства, при этом в голове она подразумевала что-то около пяти сантиметров. Однако спустя год блогеру попалась на глаза линейка, после чего она все осознала.

"Я смотрю на нее: это норм. Она огромная! Ну, окей, не огромная, она нормальная. <...> Только потом с опытом лет я поняла, что это какие-то гиганты по России-матушке ходят с 22-сантиметровыми лучшими друзьями", – передает ее слова Sport24.

Знаменитость поняла, почему ее интервью вызвало такой шквал критики со стороны мужчин в России. При этом Ивлеева отметила, что 15 сантиметров для нее – нормально, но не верх блаженства.