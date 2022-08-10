Готовится к родам: 51-летняя Наргиз ошарашила поклонников огромным животом

Готовится к родам: 51-летняя Наргиз ошарашила поклонников огромным животом
Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Народ поздравил певицу с предстоящим пополнением

Артистка Наргиз Закирова опубликовала у себя в соцсетях фото с супругом – на снимке мужчина придерживает знаменитость за округлившийся живот и целует в голову. Издание StarHit отмечает, что, вероятно, в свой 51 год звезда решилась снова стать матерью.

Для Наргиз ребенок станет четвертым – у нее есть две дочери и сын, которые появились на свет от разных отцов, а также один внук. С 1997 года певица находилась в отношениях с Филиппом Бальзано, однако в 2016 году, по слухам, у них состоялся развод. О новом избраннике звезды практически ничего не известно, за исключением того, что он младше артистки на несколько лет. 

Фото: соцсети

Официально Наргиз о беременности не заявляла. Лишь написала к посту одну фразу – "Быть", намекнув на скорое пополнение, пишет РИА ФАН.

В комментариях поклонники стали массово поздравлять артистку с ее положением, выражая одновременно удивление, что она решилась родить ребенка в 51 год. 

"Какое счастье! Здаровья вам и счастья", "Я в шоке! Не каждая решилась бы на такое", "Желаю легкой беременности и поскорее взять на руки малыша", – написали люди.

Сейчас, по слухам, Закирова находится в США. После высказываний о спецоперации на Украине ей запретили въезд в Россию на 50 лет. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Киеве раскрыли неожиданную цель "контрнаступления" на Херсон

Украинские политики активно разгоняли тему готовящегося "удара" по городу

Британцы обвинили Зеленского во лжи после слов об обстрелах Запорожской АЭС

Комментаторы заявили, что порядком устали читать про "злых русских"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей