Народ поздравил певицу с предстоящим пополнением

Артистка Наргиз Закирова опубликовала у себя в соцсетях фото с супругом – на снимке мужчина придерживает знаменитость за округлившийся живот и целует в голову. Издание StarHit отмечает, что, вероятно, в свой 51 год звезда решилась снова стать матерью.

Для Наргиз ребенок станет четвертым – у нее есть две дочери и сын, которые появились на свет от разных отцов, а также один внук. С 1997 года певица находилась в отношениях с Филиппом Бальзано, однако в 2016 году, по слухам, у них состоялся развод. О новом избраннике звезды практически ничего не известно, за исключением того, что он младше артистки на несколько лет.

Официально Наргиз о беременности не заявляла. Лишь написала к посту одну фразу – "Быть", намекнув на скорое пополнение, пишет РИА ФАН.

В комментариях поклонники стали массово поздравлять артистку с ее положением, выражая одновременно удивление, что она решилась родить ребенка в 51 год.

"Какое счастье! Здаровья вам и счастья", "Я в шоке! Не каждая решилась бы на такое", "Желаю легкой беременности и поскорее взять на руки малыша", – написали люди.

Сейчас, по слухам, Закирова находится в США. После высказываний о спецоперации на Украине ей запретили въезд в Россию на 50 лет.