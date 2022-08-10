Пышная грудь Седоковой вывалилась из тесного бикини

Пышная грудь Седоковой вывалилась из тесного бикини
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость похвасталась выдающимся бюстом

Певица Анна Седокова отправилась вместе со своим супругом Янисом Тиммой на отдых в Мексику. Звезда, которая долгие годы старается вести борьбу с лишними килограммами, не стесняется показывать поклонникам округлости своей фигуры. В своих соцсетях она опубликовала фото в мини-бикини, которое стянуло самые выдающиеся участки ее тела, пишет "Газета.ру". 

Артистка решила попозировать в леопардовом купальнике перед зеркалом, вытянув ноги и выставив грудь вперед. Верх бикини немного сжал ее бюст, из-за чего он слегка вывалился наружу. 

Фото: соцсети

Под публикацией звезда поразмышляла о недовольстве других людей ее персоной, которых не волнует, что она чувствует в данный момент. 

"Каждому из них я говорю, что центр твоей вселенной в тебе", – написала она. 

Седокова отметила, что если человек уважает собственные границы, то никогда не нарушит чужие. Возможность комментирования фото при этом она ограничила. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Киеве раскрыли неожиданную цель "контрнаступления" на Херсон

Украинские политики активно разгоняли тему готовящегося "удара" по городу

Британцы обвинили Зеленского во лжи после слов об обстрелах Запорожской АЭС

Комментаторы заявили, что порядком устали читать про "злых русских"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей