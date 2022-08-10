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Певица Анна Седокова отправилась вместе со своим супругом Янисом Тиммой на отдых в Мексику. Звезда, которая долгие годы старается вести борьбу с лишними килограммами, не стесняется показывать поклонникам округлости своей фигуры. В своих соцсетях она опубликовала фото в мини-бикини, которое стянуло самые выдающиеся участки ее тела, пишет "Газета.ру".
Артистка решила попозировать в леопардовом купальнике перед зеркалом, вытянув ноги и выставив грудь вперед. Верх бикини немного сжал ее бюст, из-за чего он слегка вывалился наружу.
Под публикацией звезда поразмышляла о недовольстве других людей ее персоной, которых не волнует, что она чувствует в данный момент.
"Каждому из них я говорю, что центр твоей вселенной в тебе", – написала она.
Седокова отметила, что если человек уважает собственные границы, то никогда не нарушит чужие. Возможность комментирования фото при этом она ограничила.
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