У знаменитости обнаружили коронавирус

Актриса Яна Кошкина была госпитализирована в одну из столичных больниц. Ей стало плохо несколько дней назад, сообщает Mash.

Звезда обнаружила у себя симптомы ковида еще 8 августа – у нее были температура, кашель и подобные признаки заражения. Она старалась вылечиться самостоятельно, но состояние стало стремительно ухудшаться, пришлось вызывать на дом врачей.

После госпитализации у Кошкиной был подтвержден коронавирус. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

Яна Кошкина известна по своим ролям в сериалах "ЧОП", "Домашний арест", "Дружба народов", "Кухня" и различных телешоу.