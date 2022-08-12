Известная российская актриса попала в больницу

Известная российская актриса попала в больницу
Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
У знаменитости обнаружили коронавирус

Актриса Яна Кошкина была госпитализирована в одну из столичных больниц. Ей стало плохо несколько дней назад, сообщает Mash.

Звезда обнаружила у себя симптомы ковида еще 8 августа – у нее были температура, кашель и подобные признаки заражения. Она старалась вылечиться самостоятельно, но состояние стало стремительно ухудшаться, пришлось вызывать на дом врачей. 

После госпитализации у Кошкиной был подтвержден коронавирус. Ее состояние оценивают как средней тяжести.

Яна Кошкина известна по своим ролям в сериалах "ЧОП", "Домашний арест", "Дружба народов", "Кухня" и различных телешоу. 

Источник: Mash • Требует проверки
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