Умерла знаменитая советская артистка

Умерла знаменитая советская артистка
Фото: www.pixabay.com
Звезды не стало на 94-м году жизни

Несколько дней назад в культурной среде произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь знаменитой советской артистки, солистки оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вивеи Громовой. Любимица публики покинула этот мир в возрасте 93 лет.

Печальными новостями поделились представители Российской академии музыки имени Гнесиных. Большая для культурной сферы трагедия произошла 9 августа. Помимо выдающегося музыкального таланта, Вивея Витальевна также обладала отличным преподавательским дарованием. За несколько десятилетий артистка обучила пению многих успешных музыкантов. Она была высокоуважаемым профессором кафедры сольного пения.

Покойная знаменитость появилась на свет зимой 1928 года. Потрясающий голос обеспечил Громовой блестящий карьерный путь. Артистка много гастролировала по стране, а также выезжала за границу, где всегда срывала овации.

Смерть заслуженной артистки РСФСР стала большим ударом для ее родных и близких. Коллеги, ученики и все, кто знали Вивею Витальевну, скорбят из-за ее ухода. Артистка еще при жизни успела стать легендой и подарила советскому и российскому слушателю много приятных, музыкальных мгновений.

Источник: Российская академия музыки имени Гнесиных ✓ Надежный источник
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