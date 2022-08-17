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Европейские страны планируют рассмотреть вопрос о запрете на выдачу виз российским гражданам – в случае принятия это коснется не только тех, кто едет в Европу в туристических целях, на учебу или к родственникам, но и людей, обладающих видом на жительство.
Некоторые прибалтийские государства, не дожидаясь вердикта со стороны ЕС, начали самостоятельно вводить подобную меру. Это произошло и в Латвии, где правительство намеревается мересмотреть порядок продления ВНЖ россиянам.
Как пишет "Комсомольская правда", такое решение скажется на многих российских звездах, которые являются обладателями права посещения Латвии из-за купленного там жилья. К примеру, Чулпан Хаматовой, Леонида Ярмольника, Игоря Николаева, Эммануила Виторгана, Олега Газманова, Владимира Винокура, Геннадия Хазанова, Сергея Светлакова и других. Тех, кто после начала спецоперации отправился в Прибалтику, могут депортировать обратно.
Латвийские власти поясняют, что продлевать ВНЖ россиянам будут лишь в редких случаях, не исключено, что это может быть связано с публичным заявлением о действиях российской власти.
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