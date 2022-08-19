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Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева*, которая последние годы проживает в Испании, заявила, что хочет жить в России. В этом она призналась в интервью для канала "Нормальные люди".
Ведущий рассказал ей, что украинские беженцы часто признаются, что очень хотят вернуться домой, несмотря на обстрелы и военную обстановку в стране. На это Лазарева* заявила, что тоже хочет вернуться в Россию.
"Я тоже хочу вообще-то жить в России, я вообще не говорю о том, что я приехала в Испанию, ассимилировалась, говорю на испанском языке, хочу в испанские школы и так далее, и собираютсь тут жить. Да нет вообще-то", – заявила она.
Однако знаменитость отметила, что она не хочет попасть в тюрьму, а публика ею будет недовольна в любом случае – останется она в Испании или приедет на родину.
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