Ведущая назвала причину, почему до сих пор этого не сделала

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева*, которая последние годы проживает в Испании, заявила, что хочет жить в России. В этом она призналась в интервью для канала "Нормальные люди".

Ведущий рассказал ей, что украинские беженцы часто признаются, что очень хотят вернуться домой, несмотря на обстрелы и военную обстановку в стране. На это Лазарева* заявила, что тоже хочет вернуться в Россию.

"Я тоже хочу вообще-то жить в России, я вообще не говорю о том, что я приехала в Испанию, ассимилировалась, говорю на испанском языке, хочу в испанские школы и так далее, и собираютсь тут жить. Да нет вообще-то", – заявила она.

Однако знаменитость отметила, что она не хочет попасть в тюрьму, а публика ею будет недовольна в любом случае – останется она в Испании или приедет на родину.

* признана властями РФ физлицом-СМИ, выполняющим функции иностранного агента