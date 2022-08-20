Дочь Барановской отказывается сниматься вместе с матерью

Дочь Барановской отказывается сниматься вместе с матерью
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость объяснила, с чем связана позиция ребенка

Телеведущая Юлия Барановская в соцсетях опубликовала видео из сочинского аэропорта – звезда вместе с детьми отправлялась обратно в Москву. На кадрах она показал себя и старшего сына Артема, а вот 14-летняя Яна учавствовать в совместной съемке категорично отказалась.

Как пояснила ведущая, дочь уже достаточно взрослая, она начала отстаивать свои собственные границы. Подросток запретила матери снимать ее для соцсетей, и категорично отказывается учавствовать в совместных видео.

При этом 16-летний сын Артем подобных комплексов не испытывает – он спокойно учавствует вместе с матерью в большинстве ее инициатив. Видео имеется в распоряжении "Пятого канала". 

В комментариях подписчики отмечают, что с годами парень становится все больше похож на отца. 

"Взрослый и красивый", "Юля как сестрёнка рядышком", "Главное чтоб не был "маменьким сынком" как его папаня, и тогда все будет", написали в комментариях.

При этом многие подумали, что рядом с Артемом стоит дочка Яна, а не сама телеведущая. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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