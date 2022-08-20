Женщину возмутила поддержка российского президента

Известная светская львица Божена Рынска после начала спецоперации уехала в Латвию. Там россиянка регулярно вступает политические споры из-за происходящего в родной стране – главными ее опонентами в последнее время становятся таксисты.

В одной из недавних бесед разговор журналистки с водителем зашел о газовом кризисе. Женщина была настолько возмущена сказанной собеседником фразой о российском президенте, что, призналась, чуть не "лопнула от злости".

"Я бы на месте Путина вообще бы газ никому в Европе не продавал, чтобы показать, кто тут хозяин", – привела она его фразу.

При этом Рынска отдельно подчеркнула, что таксист является этническим латышом.

Ранее, в конце июня, светская львица устроила драку с водителем такси, который оказался "русофилом". По ее словам, мужчина заявил, что Россия поступает правильно, решив провести спецоперацию на Украине – в ответ она схватила его за рубашку и сказала, что не будет слушать подобного. После этого таксист дал ей по лицу.