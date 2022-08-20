"Жутко и пошло": Тодоренко показала раздутую грудь крупным планом

"Жутко и пошло": Тодоренко показала раздутую грудь крупным планом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кормление малыша благотворно сказалось на формах звезды

После вторых родов тело Регины Тодоренко претерпело некоторые изменения. Если раньше знаменитость жаловалась, что ее грудь практически полностью "сдулась" во время первого кормления, то теперь она радуется, что вернулось на свои места. Видео внушительного бюста звезда опубликовала у себя на странице крупным планом. 

На видео ведущая показала, как гримеры собирают ее к съемкам. В этот момент на ней ничего кроме бюстгалтера нет. Тодоронеко с удивлением смотрит на раздувшуюся после родов грудь, а затем переводит камеру на удивленного размерами визажиста. 

"Жутко и пошло", – написала она, видимо, предвосхищая комментарии недовольной публики.

Фото: соцсети

Звезда пошутила, что может сделать капучино как на миндальном, так и на "мамском" молоке. 

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