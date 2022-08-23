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Журналистка Маргарита Симоньян в своих социальных сетях сообщила, что ее отцу Симону исполнился 71 год. К публикации она приложила фото родителя, которое было сделано во время отдыха на речке – мужчина поймал сома и показывал улов.
Симоньян отметила, что ее отец является чистокровным армянским казаком. Мужчина имеет высшее образование, в советские годы зарабатывал ремонтом холодильников. Ее мать Зинаида, тоже чистокровная армянка, продавала цветы на рынке.
При этом журналистка в интервью рассказывала, что, несмотря на национальность, у них была абсолютно русская семья. Маргарита не говорит на армянском языке, а на своей исторической родине впервые побывала уже во взрослом возрасте.
Везде есть одно небольшое "но"