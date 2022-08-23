Симоньян раскрыла правду о своей национальности

Симоньян раскрыла правду о своей национальности
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость рассказала о своем отце

Журналистка Маргарита Симоньян в своих социальных сетях сообщила, что ее отцу Симону исполнился 71 год. К публикации она приложила фото родителя, которое было сделано во время отдыха на речке – мужчина поймал сома и показывал улов. 

Симоньян отметила, что ее отец является чистокровным армянским казаком. Мужчина имеет высшее образование, в советские годы зарабатывал ремонтом холодильников. Ее мать Зинаида, тоже чистокровная армянка, продавала цветы на рынке. 

При этом журналистка в интервью рассказывала, что, несмотря на национальность, у них была абсолютно русская семья. Маргарита не говорит на армянском языке, а на своей исторической родине впервые побывала уже во взрослом возрасте. 


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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