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Наталья Чистякова-Ионова, которая больше известна аудитории под псевдонимом Глюкоза, похвасталась своей стройной фигурой в соцсетях. Певица опубликовала видео, на котором стоит возле бассейна в белом купальнике, после звезда разворачивается к камере задом, прикрыв оголенную часть тела руками.
Знаменитость, которой летом исполнилось 36 лет, сопроводила видео юмористической озвучкой по поводу секрета молодости – голос за кадром говорил, что "чокнутые" не стареют.
Ролик собрал более 22 тыс лайков и почти 300 комментариев. Под публикацией подписчики пришли в восторг от внешних параметров артистки.
"Хороший орех", "Фигура шикарна", "Неописуемый идеал", – написали люди.
Некоторые, правда, раскритиковали Наталью за излишную откровенность. По их мнению, выставлять такие кадры на всеобщее обозрение, особенно матери двоих детей, не стоит.
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