"Хороший орех": голый зад Глюкозы возбудил россиян

"Хороший орех": голый зад Глюкозы возбудил россиян
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка покрутилась своей пятой точкой на камеру

Наталья Чистякова-Ионова, которая больше известна аудитории под псевдонимом Глюкоза, похвасталась своей стройной фигурой в соцсетях. Певица опубликовала видео, на котором стоит возле бассейна в белом купальнике, после звезда разворачивается к камере задом, прикрыв оголенную часть тела руками.

Знаменитость, которой летом исполнилось 36 лет, сопроводила видео юмористической озвучкой по поводу секрета молодости – голос за кадром говорил, что "чокнутые" не стареют. 

Фото: соцсети

Ролик собрал более 22 тыс лайков и почти 300 комментариев. Под публикацией подписчики пришли в восторг от внешних параметров артистки. 

"Хороший орех", "Фигура шикарна", "Неописуемый идеал", – написали люди. 

Некоторые, правда, раскритиковали Наталью за излишную откровенность. По их мнению, выставлять такие кадры на всеобщее обозрение, особенно матери двоих детей, не стоит. 

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