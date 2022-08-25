Над телеведущей поиздевался возлюбленный

Дана Борисова рассказала, что ее первая школьная любовь была не сказочной и красивой – избранником звезды стал двоечник, который всячески издевался над девочкой. Такие деструктивные отношения продлились у них целый год.

Телеведущая училась в школе на круглые пятерки, была инциативной и активной ученицей. Поэтому к ней решили подсадить мальчика Сережу – хулигана, который с учебой не справлялся. Однако их отношения не заладились. Парень, который вероятно испытывал к Борисовой влюбленность, не знал, как выразить чувства в благоприятном ключе, и вместо этого систематично над ней издевался.

"Просто он на мне прям рвал платье, манжеты и затаскивал меня в этот мужской туалет. А это был позор, как вы понимаете, для девочки там оказаться", – вспомнила она в беседе с "Пятым каналом".

Мальчик постоянно пихал будущую знаменитость, срывал с ее головы бант и унижал всеми доступными ему способами. Однако несмотря на все, Борисова испытывала к нему искренние чувства.

В один день она не выдержала и пожаловалась матери на издевательства. Тогда родители Даны забили тревогу и сделали все, чтобы ее возлюбленному нашли нового наставника.