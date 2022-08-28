Стало известно о беременности Степаненко от Петросяна

Стало известно о беременности Степаненко от Петросяна
Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист вместо ребенка выбрал достаток

Режиссер Анатолий Демидов, близкий к окружению бывшего семейства Степаненко и Петросяна, рассказал журналистам тайну, которую юмористы хранили три десятка лет. Оказывается, в начале 90-х артистка забеременела от супруга, но родить так и не смогла. Подробностями он поделился в беседе с КП. 

Демидов вспомнил, что Степаненко всегда была глубоко верующим человеком. Но, несмотря на это, Петросян был для нее большим авторитетом – супруга она слушалась, как наставника, который привел ее в юмор и помог в карьере. В те года для юмористов как раз начался "золотой период" – деньги за корпоративы текли рекой, и артист уговорил жену повременить с рождением. Елена его послушалась.

"Она сделала аборт, но потом сильно раскаивалась по этому поводу, вымаливала у Господа прощение", – вспомнил режиссер.

Через время супруги были готовы завести общего ребенка, однако это никак не получалось. Из-за веры Степаненко не могла прибегнуть к ЭКО, поскольку полагала, что детей дает Господь, а не врачи. Со временем с отсутствием общих наследников она даже смирилась.

Тем не менее, у юмористки хорошо сложились отношения с дочерью Петросяна от первого брака Викториной. После развода она заняла сторону мачехи, не понимая, как отец решил оставить бывшую жену после 30 лет брака без имущества, при этом покупая недвижимость и дорогие вещи новой избраннице. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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