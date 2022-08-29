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Рудова в экстазе показала сочный персик и засунула руку между ног

Рудова в экстазе показала сочный персик и засунула руку между ног
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда порадовала подписчиков новым контентом

Наталья Рудова после отпуска рассказала поклонникам, что поправилась на несколько килограмм – этим звезда, которая много уделяет времени фигуре, осталась недовольна. Теперь она сидит на жесткой диете и много занимается спортом, а в соцсетях рассказывает обо всем в подробностях.

Сейчас у актрисы по графику день фруктов – утром она показала, как начинается ее распорядок. Звезда станцевала перед камерой в коротких шортах, в легком экстазе подпевая композиции и прикусывая сочный персик. В какой-то момент Рудова даже эротично провела по внутренней части бедра рукой. 

Фото: соцсети

Несмотря на недовольство своими параметрами, актриса получает множество комплиментов от поклонников своей фигуре – Наталья в свои 39 лет обладает подтянутыми формами и эффектной внешностью. Хотя некоторые подозревают, что в этом ей помогают не только спортивные тренеры и диета, но и косметологи с пластическими хирургами. Сама Рудова подобные слухи не комментирует. 

Роман ИГНАТОВ |
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