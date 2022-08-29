Рудова в экстазе показала сочный персик и засунула руку между ног
Наталья Рудова после отпуска рассказала поклонникам, что поправилась на несколько килограмм – этим звезда, которая много уделяет времени фигуре, осталась недовольна. Теперь она сидит на жесткой диете и много занимается спортом, а в соцсетях рассказывает обо всем в подробностях.
Сейчас у актрисы по графику день фруктов – утром она показала, как начинается ее распорядок. Звезда станцевала перед камерой в коротких шортах, в легком экстазе подпевая композиции и прикусывая сочный персик. В какой-то момент Рудова даже эротично провела по внутренней части бедра рукой.
Несмотря на недовольство своими параметрами, актриса получает множество комплиментов от поклонников своей фигуре – Наталья в свои 39 лет обладает подтянутыми формами и эффектной внешностью. Хотя некоторые подозревают, что в этом ей помогают не только спортивные тренеры и диета, но и косметологи с пластическими хирургами. Сама Рудова подобные слухи не комментирует.
Названо единственное навредившее России оружие НАТО в арсенале ВСУ
Многое из поставленного другими странами не оправдало ожиданий
В Австралии спрогнозировали "неизбежный" итог спецоперации
Поставки западного вооружения не окажут существенного влияния на конечный результат
- Умер знаменитый советский актер
- Раскинула ноги и выставила грудь: Самбурская станцевала стриптиз на шесте - видео
- В Азии "нашлось" для России оружие мощнее американских HIMARS
- Бузова в леопарде прилюдно засунула руку в интимное место
- Аппетитная "ложбинка греха" Загитовой перевозбудила публику
- 64-летняя звезда "Основного инстинкта" выставила кадр в одних трусах
- 19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
- ВКС России обрушили на Украину новейшее оружие
- Ракетные удары ВС России открыли путь в Одессу
- Еле ноги передвигает: Дибров прилюдно "зажег" с молодой женой
- Юлия Высоцкая сверкнула крепкими бедрами мини-шортах
- Удар на опережение: как "Калибры" спутали все карты НАТО и Украине
- Страна с единственной областью: Медведев показал карту с будущей Украиной
- InsideOver: новый имидж Лаврова стал шоком для Запада
- Берлин обозначил одно условие "капитуляции" Европы перед Россией
- В России нашли способ жестко отомстить за западные санкции
- Илон Маск бурно отреагировал на решение России выйти из проекта МКС
- Европу спасет от смерти лишь "подарок Путина" - сенатор
- "Ловушка Путина" на Украине застала Запад врасплох
- Раскрыта причина отказа России использовать самое опасное оружие на Украине