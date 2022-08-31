Пара продемонстрировала чувства в общественном месте

Алексей Панин, известный своими одиозными выходками сексуального характера, снова решил эпатировать публику. Артист в своих соцсетях опубликовал снимок с нудисткого пляжа в Испании, на котором показал себя и свою возлюбленную без одежды.

На снимке Панин позирует сзади, широко расставив ноги, из-за чего некоторые интимные детали его тела выставлены на обозрение публике. Аналогичную позу заняла и его избранница, которая также не скрывала своих пикантных частей тела. Артист пристроился к своей спутнице поближе, чтобы нежно поцеловать.

Подписчики артиста его поддержали – многие поставили ему одобрительные лайки. Однако оставшуюся часть ужаснула откровенность звезды – они отметили ее блюющими смайликами, эмодзи с экскрементом или просто поставили большой палец вниз.

Сам Панин, который в данный момент проживает в Испании, говорит, что обожает ходить на нудисткие пляжи страны. Больше всего ему нравится, что никому нет дела до его внешнего вида и есть ли на нем одежда.