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Алексей Панин, известный своими одиозными выходками сексуального характера, снова решил эпатировать публику. Артист в своих соцсетях опубликовал снимок с нудисткого пляжа в Испании, на котором показал себя и свою возлюбленную без одежды.
На снимке Панин позирует сзади, широко расставив ноги, из-за чего некоторые интимные детали его тела выставлены на обозрение публике. Аналогичную позу заняла и его избранница, которая также не скрывала своих пикантных частей тела. Артист пристроился к своей спутнице поближе, чтобы нежно поцеловать.
Подписчики артиста его поддержали – многие поставили ему одобрительные лайки. Однако оставшуюся часть ужаснула откровенность звезды – они отметили ее блюющими смайликами, эмодзи с экскрементом или просто поставили большой палец вниз.
Сам Панин, который в данный момент проживает в Испании, говорит, что обожает ходить на нудисткие пляжи страны. Больше всего ему нравится, что никому нет дела до его внешнего вида и есть ли на нем одежда.
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