Сверкнувший хозяйством Панин пристоился к возлюбленной прямо на пляже

Сверкнувший хозяйством Панин пристоился к возлюбленной прямо на пляже
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пара продемонстрировала чувства в общественном месте

Алексей Панин, известный своими одиозными выходками сексуального характера, снова решил эпатировать публику. Артист в своих соцсетях опубликовал снимок с нудисткого пляжа в Испании, на котором показал себя и свою возлюбленную без одежды. 

На снимке Панин позирует сзади, широко расставив ноги, из-за чего некоторые интимные детали его тела выставлены на обозрение публике. Аналогичную позу заняла и его избранница, которая также не скрывала своих пикантных частей тела. Артист пристроился к своей спутнице поближе, чтобы нежно поцеловать.

Фото: t.me/alexeypanin77

Подписчики артиста его поддержали – многие поставили ему одобрительные лайки. Однако оставшуюся часть ужаснула откровенность звезды – они отметили ее блюющими смайликами, эмодзи с экскрементом или просто поставили большой палец вниз. 

Сам Панин, который в данный момент проживает в Испании, говорит, что обожает ходить на нудисткие пляжи страны. Больше всего ему нравится, что никому нет дела до его внешнего вида и есть ли на нем одежда. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Медведев с издевкой ответил на "кудахтанье" Европы по визовым ограничениям для РФ

Пора перейти от угроз к действиям, заявил политик

В Херсоне обнаружили неожиданный "привет" от американцев

ВС РФ продолжают зачистку территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей