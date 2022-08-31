Еще одна российская знаменитость вернется в Россию в начале сентября

Еще одна российская знаменитость вернется в Россию в начале сентября
Фото: unsplash.com
Прибытие ожидается в понедельник

После начала спецоперации под прицел общественности попали все отъезды российских звезд из страны – тем, кто покинул Россию в числе первых пришлось столкнуться с волной критики в свой адрес. Сейчас же отъезды знаменитостей публика воспринимает более спокойно, поскольку большинство из них временные. 

Отправиться за рубеж пришлось не так давно и Татьяне Тарасовой. Заслуженный тренер улетела в США в конце августа. Сообщалось, что ее визит в Америку связан с личными причинами, он не касается проблем со здоровьем тренера.

В беседе со "Спорт-Экспрессом" Тарасова рассказала, что слухи о том, что она планирует остаться – лишь слухи. В действительности у нее уже куплен билет обратно в Москву. 

"Не придумывайте! Я вернусь в Россию 5 сентября. Четвертого числа вечером вылетаю, пятого буду в России", – рассказала она. 

Тарасова отметила, что за нее беспокоиться не нужно, ведь в стране она отсутствовала всего пять дней. 

Ранее в Россию вернулась Алла Пугачева. Певица была за рубежом с конца февраля – сначала в Израиле, а позже в Латвии, где ее семья проводит каждый летний отпуск. 

Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
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