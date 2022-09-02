Артистка отказалась общаться с представителями медиа

Чулпан Хаматова категорично отказалась общаться с некой известной российской журналисткой после своего выступления в Латвии – женщина подошла к артистке после спектакля за кулисы, но столкнулась крайне холодной реакцией, пишет портал ProZvezd со ссылкой на очевидцев.

Сперва работница российских СМИ просила помощников Хаматовой организовать встречу, объясняя, что уже брала интервью у актрисы однажды в России – не получилось. Тогда она стала поджидать знаменитость у гримерки в надежде на разговор о ее жизни за границей. Однако окружение звезды даже не дало приблибиться к звезде.

Некая дама, которая вышла из гримерки вместе с Хаматовой, выкрикнула, чтобы журналистка отошла на пять метров и дала им пройти. Актриса, в свою очередь, напрямую обратилась к россиянке.

"Не смейте ко мне приближаться", – холодно указала она.

Нна улице инцидент не завершился. Сотрудница СМИ попыталась сделать фото Хаматовой, но в ответ актриса на нее накричала: "Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?".

В последнее время артистка резко воспринимает все попытки журналистов с ней пообщаться – это касается как российских СМИ, так и зарубежных. Звезда признавалась, что на каждом интервью от нее стали требовать либо отречься от России, либо сделать какое-то политическое заявление – к такому она была не готова.