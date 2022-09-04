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Советская актриса Валентина Хмара родилась в столице в 1933 году. С раннего детства девочка отличалась любовью к литературе и артистизмом – она специально заучивала отрывки из произведений, чтобы выступить перед родственниками и друзьями. Но больше чтения ей нравились кинофильмы. Каждая премьера для нее была особенной, когда с замиранием сердца смотрела на экраны, мечтая однажды стать артисткой.
Несмотря на врожденный талант, поступить в театральный с первого раза она не смогла – Валентине пришлось поработать на заводе и в НИИ, прежде чем с третьего раза ее взяли во ВГИК. Уже на первом курсе ее мэтр Сергей Герасимов предложил студентке небольшие роли. Машутка Кошевая из "Тихого Дона" сделала лицо Хмары узнаваемым – уж больно понравилась публике игра актрисы.
Позже она сыграла в "Жизнь прошла мимо" и "Жажде" вместе с Вячеславом Тихоновым, но больше главных ролей в ее карьере не было. Ходили слухи, что это случилось из-за мести высокопоставленного чиновника, который так и не смог добиться от Хмары взаимности.
В то время у артистки были отношения с простым инженером, она даже планировала выйти за него замуж. Поговаривали, что после ее отказа партийцу жениха неожиданно посадили в тюрьму, а Валентину внесли в черный список актрис, которых не следует снимать. Тогда от нее отвернулись многие коллеги и друзья.
После этого Хмара стала очень закрытыми человеком. Она так и не вышла замуж, у нее не было детей, никто из коллег ничего не знал о ее жизни.
Смерть артистки оказалась крайне трагической. Официальная версия гласит, что во время отдыха в Батуми она решила ранним утром искупаться, однако по дороге угодила под поезд. Очевидцев на месте не было, поэтому никто не знает, как именно произошел инцидент. Валентине Хмара был 51 год.
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