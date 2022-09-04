Зверева в прозрачной майке вывалила напоказ большую грудь

Зверева в прозрачной майке вывалила напоказ большую грудь
Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда показала себя во всей красе

Российская актриса Карина Зверева, которая, как правило, выступает в комичном амплуа, в своих соцсетях предпрочитает публиковать другой контент, более откровенного характера. Знаменитость внимательно следит за своей внешностью, занимается спортом и показывает поклонникам, какая ухоженная у нее фигура.

В одной из последних публикаций 45-летняя артистка выставила снимки после занятий из раздевалки спортзала. Зверева надела только кеды и белую майку на голое тело. В объектив камеры попала выдающаяся грудь звезды и не только. 

Фото: соцсети

Поклонники пришли в восторг от публикации актрисы. Снимок собрал более 6 тысяч лайков и множество комментариев – в основном от мужчин. 

"Сногсшибательно выглядишь", "Сексуальность этих фото зашкаливает", "Я бы штангу уронил, если б такую гражданочку в зале увидел", – написала аудитория. 

Сама артистка оставила все комплименты без комментариев. 

Источник: Спорт.КП ✓ Надежный источник
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