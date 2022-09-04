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Российская актриса Карина Зверева, которая, как правило, выступает в комичном амплуа, в своих соцсетях предпрочитает публиковать другой контент, более откровенного характера. Знаменитость внимательно следит за своей внешностью, занимается спортом и показывает поклонникам, какая ухоженная у нее фигура.
В одной из последних публикаций 45-летняя артистка выставила снимки после занятий из раздевалки спортзала. Зверева надела только кеды и белую майку на голое тело. В объектив камеры попала выдающаяся грудь звезды и не только.
Поклонники пришли в восторг от публикации актрисы. Снимок собрал более 6 тысяч лайков и множество комментариев – в основном от мужчин.
"Сногсшибательно выглядишь", "Сексуальность этих фото зашкаливает", "Я бы штангу уронил, если б такую гражданочку в зале увидел", – написала аудитория.
Сама артистка оставила все комплименты без комментариев.
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