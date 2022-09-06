Тарзан рассказал похабный анекдот про Лиз Трасс

Тарзан рассказал похабный анекдот про Лиз Трасс
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Танцовщик не скрывает своих политических взглядов

Стриптизер Сергей Глушко последние полгода активно проявляет свою гражданскую позицию – он высказывается в поддержку российской спецоперации и выражает недовольство официальными лицами европейских стран, которые заняли по отношению к России недружественную тактику выстраивания отношений.

На своей странице он отреагировал на назначение Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Знаменитость опубликовал анекдот, который, вероятно, нашел на просторах интернета. 

"А Лиз Трасс объяснили, что КК – красная кнопка, на которую она обещала "с удовольствием нажимать", это не клитор?... Видимо, нет...", – написал он.

Как отреагировала публика на шутку Глушко – неизвестно. Он опубликовал ее в своих сториз, поэтому комментарии были доступны только ему одному. 

В других публикациях народ его, как правило, поддерживает. Ходят слухи, что из-за политической позиции Тарзан рассорился со свекровью и находился на грани развода с женой. Однако, несмотря на домыслы, не так давно он вышел с супругой в свет на премьеру фильма – к красной дорожке они шагали за ручку. 

Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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