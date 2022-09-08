Женщине пришлось увозить труп супруга из другой страны

Девять месяцев назад известный российский телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане на глазах супруги. Мила Рубинчик после похорон говорила, что переживает ужасное горе, ведь у них была настоящая история любви. После этого она удалила все фото с погибшим из соцсетей и сама пропала из медийного пространства.

Как сообщает "Комсомольская правда", о себе вдова дала знать только недавно. Она снова стала публиковать фотографии в соцсетях, а также завела себе страничку на сайте знакомств. Рубинчик много путешествует и пишет намеки о новых отношениях, шутя про романы с "оружейными баронами" и другими мужчинами, с которыми она уже рассталась.

"Жизнь в стиле шикарной одиночки меня теперь вполне устраивает. Не будет любви, будет по-другому", – пишет она.

Свое 40-летие вдова провела в США. Она с размахом отметила юбилей, устроив роскошную вечеринку для друзей, передает РИА ФАН. О бывшем супруге в соцсетях она не говорит.

Михаила Зеленского похоронили 19 января. Рубинчик пришлось вместе с российским посольством в Доминикане около недели решать вопрос с транспортировкой тела. По данным близких знакомых, с этим были некоторые трудности, однако бывшего ведущего "Прямого эфира" смогли перевезти в Россию для церемонии прощания.