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Девять месяцев назад известный российский телеведущий Михаил Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане на глазах супруги. Мила Рубинчик после похорон говорила, что переживает ужасное горе, ведь у них была настоящая история любви. После этого она удалила все фото с погибшим из соцсетей и сама пропала из медийного пространства.
Как сообщает "Комсомольская правда", о себе вдова дала знать только недавно. Она снова стала публиковать фотографии в соцсетях, а также завела себе страничку на сайте знакомств. Рубинчик много путешествует и пишет намеки о новых отношениях, шутя про романы с "оружейными баронами" и другими мужчинами, с которыми она уже рассталась.
"Жизнь в стиле шикарной одиночки меня теперь вполне устраивает. Не будет любви, будет по-другому", – пишет она.
Свое 40-летие вдова провела в США. Она с размахом отметила юбилей, устроив роскошную вечеринку для друзей, передает РИА ФАН. О бывшем супруге в соцсетях она не говорит.
Михаила Зеленского похоронили 19 января. Рубинчик пришлось вместе с российским посольством в Доминикане около недели решать вопрос с транспортировкой тела. По данным близких знакомых, с этим были некоторые трудности, однако бывшего ведущего "Прямого эфира" смогли перевезти в Россию для церемонии прощания.
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